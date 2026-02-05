«Меня не отпускали»: Федункив столкнулась с паническими атаками при беременности

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Последние дни перед родами оказались для актрисы тяжелым испытанием.

Актриса Марина Федункив впервые стала матерью в 53 года. Ребенка она родила от своего супруга — итальянца Стефано Маджи. Несмотря на возраст, беременность протекала без серьезных осложнений. Федункив призналась в шоу «Теория», что практически до последнего продолжала работать. Уже на шестом месяце она отправилась на съемки телевизионного шоу, проходившие недалеко от Карелии. Ни токсикоза, ни других типичных проблем со здоровьем у нее не было.

Однако сложности возникли уже в роддоме. Артистка рассказала, что столкнулась с сильными паническими атаками, вызванными условиями пребывания в больнице и эмоциональным напряжением. По ее словам, она ощущала себя изолированной и остро нуждалась в возможности выйти на воздух.

«Я лежала когда в больнице, божьего света не видела, там даже окна были закрашены. В конце у меня наступили панические атаки. Я говорила „Мне нужно выйти подышать, можно я на веранду выйду“. Я только в сопровождении медсестры выходила, меня не отпускали», — рассказала Федункив.

