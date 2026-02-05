Спасаем машину в холода: как заботиться об автомобильном аккумуляторе зимой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В холодное время года важно соблюдать особые правила эксплуатации устройства.

Чтобы продлить жизнеспособность автомобильного аккумулятора в холода, необходимо следовать особым правилам эксплуатации. О них Lenta.ru рассказал автоэксперт, специалист по безопасности дорожного движения Юрий Капштык.

Прежде всего, нужно держать аккумулятор в сухости. Кроме того, специалист рекомендует хорошо прочищать клеммы, крепящиеся к устройству и наносить специализированную смазку, которая предохраняет устройство от влаги.

Большинство аккумуляторов рассчитано на эксплуатацию при температуре от плюс 50 до минус 30 градусов. При выборе лучше отдать предпочтение модели с большей силой тока, и, покидая машину, отключать клеммы либо снимать прибор и уносить в теплое помещение.

В сильный мороз устройство полезно дополнительно укрыть теплоизолирующим материалом. Кроме того, рекомендуется при запуске машины слегка поворачивать ключ, но не заводить сразу — сначала хотя бы 10-15 секунд подождать, чтобы ток побежал по проводам и аккумулятор «оживился».

