«Мой сумасшедший друг»: с кем из королевских семей Эпштейн поддерживал связь

Фото: www.globallookpress.com/The British Royal Family

В письмах к финансисту обсуждались бытовые темы — путешествия, книги, самочувствие, планы на отпуск.

Опубликованные Министерством юстиции США документы пролили свет на масштабы связей финансиста Джеффри Эпштейн с представителями королевских семей и их окружением. Переписки, фотографии, видео и сообщения показывают, что даже после его осуждения за сексуальные преступления в 2008 году он продолжал поддерживать теплые и зачастую личные отношения с влиятельными фигурами в Европе. Об этом сообщает New York Times.

Среди документов — электронные письма, в которых Сара Фергюсон, бывшая герцогиня Йоркская, называет Эпштейна «братом, о котором всегда мечтала». А тогда еще будущая королева Норвегии Метте-Марит пишет в них, что скучает по-своему «сумасшедшему другу».

Эти сообщения были отправлены уже после того, как общественности стало известно о его причастности к торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Покупка влияния и доступ к элитам

Эксперты отмечают, что Эпштейн последовательно использовал свое состояние и доступ к ресурсам для выстраивания отношений с людьми, обладающими политической и экономической властью.

По данным из документов, он оплачивал долги, предоставлял жилье, организовывал перелеты на частных самолетах. Также финансист принимал высокопоставленных гостей в своих резиденциях.

Историк королевских домов Эд Оуэнс считает, что Эпштейн действовал прагматично, фактически «покупая влияние» в высших кругах. По его словам, в ряде случаев деловые контакты перерастали в дружбу, что и позволяло финансисту укреплять доверие со стороны монарших семей и их советников.

Норвегия: переписка с будущей королевой

Особое внимание привлекла переписка Эпштейна с кронпринцессой Метте-Марит. В письмах обсуждались бытовые темы — путешествия, книги, самочувствие, планы на отпуск.

В одном из сообщений финансист упоминал знакомство с молодыми норвежками, на что кронпринцесса ответила ироничным комментарием.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Метте-Марит признала свою опрометчивость и согласилась с критикой. Сама кронпринцесса позднее публично взяла на себя ответственность за недостаточно тщательную проверку прошлого Эпштейна и выразила сочувствие его жертвам.

Британская королевская семья и старые скандалы

Особенно болезненно новые публикации воспринимаются в Великобритании, где отношения Эпштейна с принц Эндрю уже много лет остаются источником кризиса для монархии. После очередной волны разоблачений премьер-министр Кир Стармер призвал принца дать показания в Конгрессе США.

Среди документов также обнаружена переписка Эпштейна с Сара Фергюсон, бывшей женой принца Эндрю. Из писем следует, что финансист оплачивал перелеты герцогини и ее дочерей, а также надеялся, что она поможет улучшить его репутацию в общественном пространстве. Доказательств того, что она выполняла эти просьбы, нет.

Что доказывают новые документы

Опубликованные материалы не подтверждают, что представители королевских семей знали о полном масштабе преступлений Эпштейна. Однако они демонстрируют, что многие из них продолжали поддерживать с ним близкое общение, несмотря на его судимость и репутацию.

Новые разоблачения усиливают давление на монархии и их окружение, которые годами пытались дистанцироваться от фигуры Эпштейна.

