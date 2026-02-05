«Я истекал кровью»: пенсионер выжил после схватки с акулой

Фото: 5-tv.ru

Обычное купание на карибском острове за секунды превратилось в борьбу за жизнь.

Питер Смит — 66 летний американец — отправился на Тобаго вместе с женой и друзьями, рассчитывая на спокойный отдых и теплое море. Об этом пишет People.

Утром того дня ничто не предвещало беды: погода была ясной, волны — умеренными, а вода казалась безопасной даже на небольшой глубине. Мужчина зашел в океан и находился всего в нескольких метрах от берега, когда почувствовал мощный удар. По словам Смита, сначала он не понял, что происходит, но, опустив взгляд, увидел рядом крупную акулу. Позже он оценил ее длину примерно в три метра. Осознав опасность, мужчина понял: если он не начнет сопротивляться, его утянут под воду.

«Я начинаю бить акулу. Честно говоря, я не знаю, что пытался сделать, но у меня получалось», — рассказал он в интервью.

Хищник успел несколько раз укусить Смита — ранения пришлись на ногу, руку и область живота. Несмотря на это, мужчина продолжал наносить удары, стараясь отпугнуть акулу и удержаться на поверхности. В какой-то момент к нему на помощь подоспели друзья, которые находились неподалеку в воде.

Атака длилась недолго, но последствия оказались тяжелыми. Туриста удалось вытащить на берег, однако он потерял большое количество крови и начал терять сознание. Его срочно доставили в местную больницу, где врачи поняли, что ресурсов для полноценной помощи недостаточно.

«Ситуация быстро стала серьезной. Я потерял много крови», — вспоминал Смит.

После первичной стабилизации пострадавшего экстренно перевезли в США, где он перенес несколько сложных операций. Врачи использовали специальные медицинские материалы для восстановления тканей, а затем начался долгий процесс реабилитации.

Жена Питера, Джоанна, призналась, что в первые часы не была уверена, выживет ли ее муж. По ее словам, состояние Смита было критическим, а картина произошедшего — пугающей. Восстановление заняло месяцы. Мужчине пришлось заново учиться ходить, а чувствительность пальцев руки так и не вернулась полностью. Тем не менее он считает себя счастливчиком — все конечности удалось сохранить.

Нападение стало первым и единственным зарегистрированным случаем атаки акулы в истории Тобаго. Несмотря на пережитый ужас, Смит говорит, что благодарен врачам, спасателям и тем, кто помог ему выбраться из воды в тот день.

