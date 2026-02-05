Секрет крепкого брака: совместный просмотр порно улучшает отношения

Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio

Специфические привычки партнеров влияют на уровень их близости и удовлетворенности жизнью.

Новое научное исследование показало, что совместный просмотр порнографии в паре связан с более высоким уровнем удовлетворенности отношениями и сексуальной жизнью. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Psychology, передает PsyPost.

Эти данные ставят под сомнение распространенное мнение о том, что порнография неизбежно разрушает романтические связи.

По словам автора работы — Тейлора Кохута преподавателя Лувенского католического университета — исследование стало итогом многолетних дискуссий о том, как именно изучается влияние порнографии на отношения.

По мнению Кохута, одна из ключевых проблем прежних анализов заключалась в том, что данные чаще всего собирались только от одного партнера. При этом, динамика отношений требует изучения взглядов и поведения обоих.

Как проводилось исследование

Ученые проанализировали два перекрестных и два продольных массива данных, собранных тремя независимыми исследовательскими группами. В выборку вошла информация о 761 гетеросексуальной паре.

Анализ показал, что пары, которые регулярно смотрят порнографию вместе, в среднем:

выше оценивают качество своих отношений;

чаще сообщают о сексуальной удовлетворенности;

реже сталкиваются с конфликтами, связанными с интимной сферой.

Когда порнография становится проблемой

При этом исследование выявило важный нюанс. Наихудшие показатели удовлетворенности отношениями наблюдались у пар, где один партнер часто смотрит порнографию в одиночку, а второй — почти не смотрит ее вовсе.

Максимальный уровень удовлетворенности фиксировался в двух случаях:

когда оба партнера часто смотрят порнографию;

когда оба партнера не смотрят ее вообще.

Как пояснил Кохут, негативная связь между порнографией и качеством отношений возникает не сама по себе. Это происходит на фоне несовпадения сексуальных потребностей и влечения партнеров.

Причина или следствие

Исследователи подчеркивают, что полученные данные не доказывают прямую причинно-следственную связь. Пока неясно, приводит ли одиночный просмотр порнографии к ухудшению отношений или, наоборот, люди чаще обращаются к ней, когда уже недовольны своей интимной жизнью.

В дальнейшем ученые планируют экспериментальные исследования, в рамках которых пары будут временно менять свои привычки. Например, отказываться от индивидуального просмотра или, наоборот, пробовать совместный.

Что это значит

Авторы работы делают вывод, что влияние порнографии на отношения гораздо сложнее, чем принято считать. Решающим фактором оказывается не сам факт ее просмотра, а контекст, согласованность ожиданий и степень открытости между партнерами.

