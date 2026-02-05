Стало известно о состоянии пострадавших после поджога в красноярской школе детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Возбуждены уголовные дела — в том числе по статье о покушении на убийство.

Трое пострадавших в ходе нападения одноклассницы подростков в Красноярске находятся в сознании. Об этом 5-tv.ru сообщили в ожоговом центре красноярской краевой больницы.

Ребята находятся в реанимации с ожоговыми травмами, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

«Они в сознании, дышат самостоятельно. Администрация краевой больницы предоставила беспрепятственный доступ родителей к детям в отделение реанимации, с соблюдением необходимых мер инфекционной безопасности», — говорят в медучреждении.

Чтобы согласовать тактику лечения детей, медики провели консультацию с коллегами из Приволжского исследовательского медицинского университета.

В школе № 153 в Красноярске 4 февраля ученица восьмого класса облила одноклассника бензином и подожгла. Вместе с ним пострадали еще двое детей. Пострадавший мальчик получил серьезные термические повреждения. У него ожоги второй и третьей степени в области спины и лица и конечностей. Одежда его полностью выгорела.

По данным МВД, девочка не просто облила одноклассников бензином, но и бросила в класс горящую тряпку. Также она несколько раз ударила детей предметом, внешне похожим на молоток. Напавшую школьницу задержали. По факту произошедшего завели уголовные дела. Одно из них — по статье о покушении на убийство.

Согласно информации 5-tv.ru, незадолго до происшествия напавшая школьница вела личный канал, где размещала опрос о том, кого следует «устранить» — учителя химии или учителя истории.

Ранее 5-tv.ru писал, кто стоит за поджогом волонтерского пункта для бойцов спецоперации в Петербурге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.