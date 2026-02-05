Фото, видео: Владимир Гердо/ТАСС; 5-tv.ru

К юбилею музыканты подготовили серию грандиозных концертов.

Отменить Россию не получается и в музыкальном мире. Наши артисты продолжают оставаться востребованными за рубежом. На мировые площадки выходят представители новых поколений. Одним из центров, где готовят будущих музыкантов, является Петербургский Дом музыки, который в эти дни празднует свое двадцатилетие.

За годы работы он стал настоящей кузницей талантов для юных артистов. Его воспитанники, лауреаты известных конкурсов, выходили на сцены более чем в 150 городах по всему миру, собирая сотни тысяч зрителей. В России было организовано свыше двух тысяч выступлений и мастер-классов.

К юбилею Дома музыки подготовили серию грандиозных концертов. Музыканты выступают на крупнейших площадках Северной столицы. На торжествах побывал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Один из самых известных в мире концертов для солирующей виолончели с оркестром Антонина Дворжака. На сцене маэстро Сергей Ролдугин и прославленный коллектив петербургской филармонии. Вечер, ради которого приезжают из других городов, и на который не достать билет.

— Я из Москвы. Я счастлива безумно. Потрясающе.

— Прекрасный концерт.

Этот концерт в филармонии — один из многих, приуроченных к юбилею петербургского Дома музыки — уникальной культурной и образовательной лаборатории и настоящей фабрики звезд классической сцены.

«Все, что мы делаем, здесь происходит, здесь рождается. Концертный зал. Приходят сюда молодые, которые заявляют о себе», — говорит народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин.

А ведь 20 лет назад скептики говорили: зачем Петербургу, где есть музыкальные школы, консерватория, филармония и всемирно известные театры — еще и Дом музыки. Но Сергей Ролдугин убеждал: нужно место, которое все это объединит. Будет искать одаренных музыкантов, учить их и давать возможность выступать на лучших сценах.

«Критерий наш единственный — это талант. Мы должны поддерживать таланты. Мы должны их поддерживать и дать им возможность реализоваться», — отмечает народный артист.

Много сил понадобилось, чтобы отреставрировать дворец Великого князя Алексея Александровича, но Петербургу вернули его архитектурную жемчужину и создали в его стенах Дом музыки, солисты которого сегодня известны во всем мире.

«По-настоящему молодежь стал поддерживать именно Дом музыки в развитии карьеры, в становлении», — заметил заслуженный артист России, солист Санкт-Петербургского Дома музыки Павел Милюков.

Такую поддержку в начале и в течение всего творческого пути получал и всемирно известный сегодня пианист Мирослав Култышев. Редкие архивные кадры — тогда еще совсем молодой музыкант готовится выступить с оркестром и обсуждает с Ролдугиным-дирижером, как они будут исполнять Чайковского.

«Это огромная часть моей жизни. Это 20 лет концертов. Это 20 лет поддержки. Профессиональной и человеческой», — заслуженный артист России, солист Санкт-Петербургского Дома музыки Мирослав Култышев.

За все эти годы в России и за рубежом состоялось больше трех тысяч концертов с участием воспитанников этого уникального учреждения.

«Из того, что навсегда мне запомнилось, это была поездка в Японию после конкурса Чайковского благодаря тоже Дому музыки, где удалось выступить успешно», — поделился солист Санкт-Петербургского дома музыки, студент московской консерватории Федор Освер.

Совершенствовать мастерство молодых музыкантов помогают многочисленные образовательные проекты. В особняке на Мойке берет свой исток проект-первенец Дома музыки — «Река талантов» — этой осенью он тоже пройдет в 20-й раз.

«Колоссальная работа, совершенно колоссальная. По объему, по охвату территорий, по охвату детей, да и не только детей», — заметил заслуженный артист России, ректор ЦМШ Валерий Пясецкий.

«Высшие исполнительские курсы» — как камертон — очень тонко настраивают технику музыкантов. И, конечно, «Летняя академия». За все эти годы — совершенно бесплатно — бесценный опыт у признанных мастеров во всех проектах Дома музыки переняли почти 3,5 тысячи талантливых музыкантов. И эта уникальная система образования масштабируется в рамках всей страны: в том числе и в «Сириусе».

«Когда три поколения музыкантов на одной сцене — это как раз модель Санкт-Петербургского Дома музыки. Это модель Сергея Павловича. Вы знаете, вот этот подход и работа с талантами есть только в России», — уточняет председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

К юбилею Дома музыки приурочен старт цикла «Мастера» — на одной сцене педагоги и солисты, ставшие звездами. Один из концертов прошел в Николаевском дворце. Он теперь тоже часть Дома музыки. Большее пространство дает больше возможностей для развития молодых музыкантов. Здесь также будут проходить мастер-классы и концерты, а часть зданий отданы музыкальной школе при консерватории.

Уже сейчас здесь проходят тематические выставки. Крупнейшее в стране издательство специализированной литературы — «Музыка», ставшее вновь государственным, представляет свои книги. Его методическую работу будет курировать маэстро Сергей Ролдугин. Это крайне важно. Чтобы такая литература создавалась под редакцией признанных корифеев. Среди них, без сомнения, в будущем окажутся и воспитанники дома музыки.

