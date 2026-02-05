Почему «Матушка-земля» звучит повсюду: откровения Татьяны Куртуковой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица, чей хит звучит и в Куршевеле, и на спортивных аренах, рассказала, почему фолк — это не мода, а опора а для нее.

Песня «Матушка-земля», принесшая певице Татьяне Куртуковой всероссийскую известность, давно вышла за пределы концертных залов и фестивалей. Она звучит и на спортивных состязаниях, и на зимних курортах, включая фешенебельный Куршевель. Однако сама певица относится к этому спокойно и без восторженной оценки.

В беседе с РИА Новости исполнительница подчеркивает, что не делит пространство на «подходящее» и «неподходящее» для своей музыки. Для нее важнее сам факт внимания и отклика, а решение, где и как слушать песни, всегда остается за людьми.

«Я очень благодарна за внимание ко мне и моим песням, за признание. А где именно слушать музыку, люди сами решат», — говорит артистка.

Как родилась «Матушка-земля»

История появления главного хита Куртуковой началась задолго до его популярности. Ее творческое сотрудничество с автором песни Петром Андреевым выросло из случайного знакомства на конкурсе «Оптинская весна», где певица выступала с народной композицией «Я любила сокола». Именно это исполнение, по ее словам, стало отправной точкой будущей совместной работы.

Фолк-музыку Куртукова никогда не рассматривала как осознанный жанровый выбор. Она говорит, что не «выбирала» направление — скорее, двигалась туда, где чувствовала внутренний отклик. Этот путь складывался постепенно и органично, без расчета и стратегий, и именно так продолжается до сих пор.

Фолк как точка опоры, а не терапия

Размышляя о влиянии народной музыки, певица признается, что относится к громким заявлениям о «лечебной силе» искусства с осторожностью. Она не склонна романтизировать роль музыки в жизни человека, однако отмечает важную психологическую деталь: в определенные моменты людям необходима опора.

«Чувство безопасности и принадлежности к чему-то большему. Это проще всего найти в своих корнях, национальной культуре», — сказала артистка.

Именно поэтому фолк вновь и вновь возвращается — не как тренд, а как потребность.

Народный костюм как часть истории

Отдельное место в жизни Куртуковой занимает народный костюм. Интерес к нему появился не случайно: певица участвовала в фольклорных экспедициях, фестивалях и на практике соприкасалась с традиционной культурой разных регионов.

Она подчеркивает, что костюм — это не просто сценический образ, а такой же важный элемент культурного наследия, как песня. В ее личной коллекции есть особенно значимые вещи, но выделять что-то одно ей сложно: каждая деталь — это фрагмент истории и напоминание о богатстве ремесленных традиций России.

При этом артистка признается, что разговоры о масштабах ее коллекции часто преувеличены, а идея выставки пока не стоит на повестке.

Семья и материнство

Говоря о личном, Куртукова без пафоса рассказывает о семье. У ее дочери необычное имя — Евника. Певица объясняет, что оно имеет древнее библейское происхождение, красивое значение и гармонично сочетается с отчеством. В повседневной жизни девочку называют Никой.

«Красивое старинное библейское имя со значением, которое нам очень нравится, и сочетается с отчеством. Краткая форма — Ника», — поделилась певица.

Несмотря на плотный график, Куртукова любит гулять по центру столицы. Среди любимых маршрутов — Камергерский переулок, Столешников, Неглинная. Особенно ей близок Тверской район, который она воспринимает как живое и уютное пространство для отдыха и размышлений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.