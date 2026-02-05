Пикники разорят? Какими продуктами стоит закупиться к весне

Соусы и приправы к весне нужно закупать зимой во избежание переплат

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Если вовремя не озадачиться, можно столкнуться с переплатами из-за роста спроса.

Россиянам в феврале стоит заранее подумать о покупках к весеннему сезону, чтобы избежать переплат из-за роста спроса. Такой совет дала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, уже сейчас целесообразно формировать запасы отдельных категорий продуктов и товаров, которые традиционно становятся более востребованными с приходом тепла.

Соусы, фрукты и ягоды

В первую очередь Матвеева рекомендует обратить внимание на соусы, заправки и приправы, которые активно используются во время пикников и поездок на природу.

«В феврале стоит закупиться различными соусами для шашлыков и других блюд, а также заправками для салатов перед началом сезона пикников на природе. При покупке можно применять кешбэк-сервисы и программы лояльности для выбора любимых товаров, чтобы приобрести их по выгодной цене», — отметила эксперт.

Матвеева подчеркнула, что сезон мандаринов подходит к концу, однако в магазинах еще можно найти помело и личи по относительно низкой цене. Эти фрукты богаты витамином C и хорошо сохраняются при хранении в прохладном месте без упаковки. Кроме того, выгодно приобретать замороженные ягоды — облепиху, бруснику и морошку. Товары под собственными марками торговых сетей часто обходятся дешевле за счет отсутствия затрат на рекламу.

Напитки и товары для пикников

Перед наступлением весны эксперт советует заранее запастись напитками длительного хранения — соками, морсами и газированной водой. С потеплением, как правило, возрастает их потребление во время загородных поездок и отдыха на природе.

В список разумных покупок также вошли пакетированный лед, замороженные ягоды для приготовления прохладительных напитков, одноразовая посуда и контейнеры. Через сервисы доставки, по словам консультанта, имеет смысл заранее приобрести шампуры, решетки для гриля, уголь и средства для розжига — такие товары хорошо хранятся и нередко продаются дешевле вне сезона.

Почему выгодно покупать заранее

В начале 2026 года в России уже фиксировалось снижение цен на ряд базовых продуктов. Заметнее всего подешевели яблоки, помидоры и крольчатина, а также немного снизилась стоимость макарон, риса, хлеба, соли, бананов и индейки.

При этом эксперты отмечали, что значительного и общего падения цен ожидать не стоит. Импортные товары и продукты глубокой переработки могут продолжить дорожать, поэтому покупки вне сезона позволяют снизить будущие расходы.

