Итоговый расчет с минусом: за что с вас могут вычесть деньги при увольнении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

«Штрафы» за опоздания, ошибки и провал KPI здесь совершенно ни при чем.

В некоторых случаях работодатель имеет право удерживать деньги при увольнении. Однако есть и незаконные вычеты. Об этом в беседе с Life.ru рассказала профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар.

Как отметила специалист, руководство не имеет права «по своему усмотрению» сокращать итоговый расчет — процедура удержания допустима только при соблюдении законодательства.

Законными считаются удержания отпускных за дни отпуска, которые предоставлялись сотруднику авансом, а он их не отработал, неотработанного аванса и подтвержденных подотчетных сумм при наличии документов о задолженности.

Кроме того, удержать при итоговом расчете работодатель может и при ущербе или недостаче, но только после проверки, фиксации суммы и объяснений работника. Также вычесть могут и за затраты на обучение при условии, что было подписано соглашение об обязательной отработке и сотрудник уволился без уважительных причин.

Айвар подчеркнула, что популярные «штрафы» за опоздания, ошибки, провал KPI или нарушение внутренних стандартов зачастую незаконны, поскольку денежные взыскания не входят в перечень дисциплинарных мер.

При выявлении вычетов эксперт рекомендует потребовать письменный расчет с указанием оснований в виде приказов, актов и формулы удержаний. Если же документальной основы нет или была нарушена процедура взыскания, то действия работодателя будет легко оспорить через государственную инспекцию труда или в суде.

Кроме того, чтобы руководитель удержал деньги за какой-то офисный инвентарь, например, мышку или дырокол, ему нужно доказать причастность сотрудника к мелкому хищению.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, громкий смех сотрудника на работе может быть причиной увольнения

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.