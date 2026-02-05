Нужны были деньги? Кто стоит за поджогом волонтерского пункта в Петербурге
Девушку, поджегшую волонтерский пункт в Петербурге, могли развести мошенники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Знакомые девушки находятся в недоумении от ее поступка. По их словам, она совершенно адекватная.
Девушка, которая подожгла волонтерский пункт для бойцов СВО в Петербурге, могла попасть под влияние мошенников. Таким мнением поделилась подруга задержанной в беседе с 5-tv.ru.
Как рассказала Анастасия, она вместе с 24-летней Елизаветой Н. учились в Петербурге и какое-то время снимали квартиру. Задержанная увлекалась танцами и работала в магазине одежды, поэтому вряд ли нуждалась в деньгах.
«Это абсолютно адекватный человек. Если так произошло, то, возможно, это действительно мошенники. <…> У Лизы есть стабильная работа, вряд ли ей нужны были деньги», — отметила Анастасия.
Поступок Елизаветы вызвал шок и у ее знакомого Егора, который считает ее совершенно обычной девушкой.
Инцидент произошел на Кантемировской улице в Выборгском районе. В благотворительный фонд «Доброволец», где собирают гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, пришла 24-летняя девушка, которая, по предварительным данным следствия, кинула коктейли Молотова.
По словам очевидцев, неизвестная начала кричать, что у нее есть бомба, и угрожала взорвать здание. Поджигательницу задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранительные органы проводят расследование.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Красноярске в школе № 153 восьмиклассница облила одноклассника бензином и подожгла его.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.