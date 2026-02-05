На 105-м году умерла актриса сериала «Чисто английское убийство» Элизабет Келли

Фото: 5-tv.ru

Она посвятила кинематографу 40 лет своей жизни.

Британская актриса из сериала «Чисто английское убийство» Элизабет Келли скончалась в возрасте 104 лет. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По информации источника, Элизабет ушла из жизни на Рождество, 25 декабря 2025 года, в Северном Йоркшире. Однако о ее смерти СМИ начали писать только в начале февраля.

Также известно, что прощание с Келли состоится в церкви Святого Петра в Скарборо 17 февраля. Отмечается, что артистка скончалась «по естественным причинам».

У актрисы остались дочь и сын, а также внуки и правнуки. Священник Эдди Губбинс рассказал изданию The Sun, что последние годы жизни Келли жила в домах престарелых.

«Она была очень сильной женщиной и имела красивый голос. <…> В конце концов, она умерла очень спокойно. Она была прекрасной женщиной и очень великодушной», — рассказал он.

Наибольшую популярность Келли принесла роль Нелли Эллис в телесериале «Жители Ист-Энда». Она участвовала в проекте с 1993 по 2000 год, снявшись в 138 эпизодах.

В ее фильмографии значатся такие сериалы, как «Эммердейл», «Билл», «Сердцебиение», а также фильм «24 часа тусовочной жизни». Ее карьера завершилась в 2007 году.

Примечательно, что 40 лет своей жизни она посвятила кинематографу, хотя первую крупную роль актриса получила лишь в 50 лет.

