«Надо продолжать»: в США заявили о необходимости продлить ДСНВ с Россией

Страны должны были начать работать над этим соглашением еще много лет назад.

России и США надо продолжать сотрудничество по сокращению количества ядерного оружия в мире. Им, так или иначе, необходимо продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом эксклюзивно 5-tv.ru сообщил отставной подполковник армии США и политолог Эрл Расмуссен.

«Если бы нужно было выбрать кого-то одно между США или Россией, — я бы сказал, что для США было бы более выгодно обеспечить соблюдение договоренностей и соблюдение сотрудничества в этой области. Но в целом я считаю, что миру в целом, и как России, так и США, следовало бы продолжать соглашение в той или иной форме, продлить его», — заявил Расмуссен.

По его мнению, страны должны были начать работать над этим соглашением, следующего за СНВ-3, еще много лет назад. Этого не случилось из-за полного игнорирования США этого вопроса.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Россия указала на молчание США в вопросе добровольного соблюдения странами ограничений, предусмотренных Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

По словам помощника президента России Владимира Путина Юрия Ушакова, российская сторона по истечении ДСНВ 5 февраля будет действовать взвешенно и ответственно.

