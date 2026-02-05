Стоматология на кухне: опасные товары для лечения зубов заполонили маркетплейсы

Фото, видео: 5-tv.ru

В проверке нуждаются многочисленные товары для лечения зубов, которые продаются на маркетплейсах. Там все: от чистки зубов до протезирования. Главное преимущество — цены. Та же пломба в стоматологии — пять тысяч, а если самому, то рублей 600. Вот только это самолечение больше похоже на русскую рулетку. Почему, покажет корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Стоматологический кабинет теперь практически на каждой кухне России. Маркетплейсы завалены товарами для самостоятельного лечения зубов. Здесь виниры, брекеты и полоски для отбеливания. По заявлению продавцов, один заказ — и белоснежная улыбка обеспечена.

Однако порой такие покупки вызывают не улыбку, а истерический смех. Искуственные зубы выглядят нелепо и смешно.

Модный тренд у подростков — брекеты-конструкторы, для них — это элемент образа. Крепят такие конструкции к зубам, чем придется — суперклеем или гель-лаком.

Вот только ортодонтия — не про эксперименты. Приклеенные кое-как брекеты не просто бесполезны, они опасны. Все может закончиться воспалением челюстных суставов.

Ольга на себе испробовала еще один хит продаж — полоски для отбеливания зубов. Эффект девушка действительно заметила почти сразу, причем не только визуальный. Агрессивный состав снял желтый оттенок, а вместе с ним всю эмаль.

«У меня зубы стали прямо реагировать на горячее, на холодное. Я запаниковала и побежала к стоматологу. И мне сказали, что у меня разрушилась (истончилась) эмаль, ее теперь нужно восстанавливать. Я на данный момент потратила около десяти тысяч, и предстоят еще расходы», — рассказала пострадавшая Ольга Лукина.

И пока кто-то гонится за идеальной внешностью, другие идут еще дальше — начинают заниматься самолечением.

Пломбы, которые можно сделать дома, сегодня — настоящий бестселлер. Если в стоматологии придется оставить несколько тысяч рублей, то тут цена вопроса — от 100 до 600 рублей. В маленьком пакетике — гранулы, которые предлагают нагреть, размять и слепить из них пломбу или даже целый зуб.

Быстро, дешево и, как кажется многим, гениально: зачем идти к стоматологу, если можно справиться самому и сэкономить? Но выгода мнимая.

Врачи предупреждают: этот товар не сертифицирован, он не имеет отношения к стоматологическим материалам. По описанию в составе — полимеризационные смолы. И при нагревании они могут выделять токсичные, даже ядовитые вещества, вызывая сильные аллергические реакции в полости рта. Если проглотить — то и в кишечнике.

«Держится она плохо. Выпала она довольно-таки быстро, в течении нескольких часов. Чуть не подавился ей», — рассказал покупатель Андрей Кудрин.

Но полностью полимер не удаляется. Даже профессионалам такая задача не по зубам.

«Происходит забивание вот этих граней алмазных субстанцией вот этого материала. И бур получается, он не сверлит, он проскальзывает, скользит, вырывает кусками. То есть не происходит полноценного очищения кариозной полости», — рассказала врач-пародонтолог Маргарита Савина.

Такая временная пломба чаще всего становится постоянной, и пациент попадает к стоматологу уже в запущенном состоянии. Развивается не просто кариес, начинается гниение. Инфекция поражает нерв, дальше — воспаление, флюс, и в итоге нужна экстренная помощь.

«Лишь только заполняют форму. А все остальное как бы остается бактериям. Они там продолжают жить и расти, благополучно развиваться. Плюс они там прикрыты искусственным материалом и находятся как в домике и разрушают зуб», — заявила стоматолог Марина Масловская.

В тяжелых случаях человек лишается не только собственноручно «отремонтированного» зуба, но и соседних. Получается, что «стоматология на дому» обходится в разы дороже. А улыбка в итоге сияет лишь на лицах продавцов, которые подсчитывают миллионные прибыли.