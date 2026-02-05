Мини-юбка против регламента: в Петербурге руководителя уволили за внешний вид

Фото, видео: 5-tv.ru

Экс-директор Центра адаптивной физкультуры утверждает, что ее убрали с должности по гендерному признаку.

В Петербурге разгорелся скандал, в котором определяющую роль сыграло отношение к женщинам-руководителям. По крайней мере так утверждает уволенная директор Центра адаптивной физической культуры. Образ у нее настолько яркий, что, по слухам, основные претензии были именно к этому. С участниками конфликта поговорил корреспондент «Известий» Василий Михеев.

«Из 200 сотрудников петербургского Центра адаптивной физкультуры больше половины — женщины. Но именно одна, как уверяет сама уволенная, лишилась своего места по гендорному признаку. Ни много не мало директор учреждения, которое возглавляла с момента открытия, сначала — согласно годовому трудовому договору, потом полугодовому, как видно, руководство решили сменить еще летом», — рассказал корреспондент.

Свой вынужденный уход Вера Кузнецова объясняет предвзятостью главы городского комитета по физкультуре Антона Шантыря. Претензии, по ее словам, касались в основном внешнего вида.

«Слишком откровенно, слишком вызывающе и не соответствует петербургскому стилю — это вещи, которые он озвучивал на парадных совещаниях, прилюдно и постоянно», — рассказала бывший директор Центра адаптивного спорта Санкт-Петербурга Вера Кузнецова.

Колкости председателя спорткомитета не то чтобы безосновательны. Вера Кузнецова любила демонстрировать все лучшее сразу.

«В стилевых решениях все бьет через край. Если это ярко, значит много. Это леопард, мини и колготки с различными декоративными элементами, широкие пояса. И, конечно, это смотрится несколько чересчур. Однако нужно помнить, мода и стиль — это не просто понятие, которое являет собой самовыражение, но еще и понятие уместности», — рассказала стилист Анна Скороходова.

Правда, и сам Антон Шантырь появляется то в олимпийке, то без галстука, но это хотя бы соответствует специфике работы. Исключение, пожалуй, кожанка на траурном мероприятии. Другие его подчиненные, как мы убедились, тоже не придерживаются строгого дресс-кода.

В самом Центре адаптивной физкультуры все ходят в основном в спортивном, что в общем-то и понятно. На мероприятиях — более официальный стиль. У всех, кроме Кузнецовой. Но это же не повод увольнять, говорит она сама. Поэтому и пошла в суд.

«Мне сложно сказать, что возбуждала фантазии Антона Игоревича. Дело в том, что я ходила и в спортивных костюмах, и в тех вещах, которые были удобны для непосредственных занятий тренировочных или каких-то взаимодействий. Я ходила и в платьях, и юбочках, которые подчеркивали женственность для взаимодействия с определенной категорией занимающихся, чтобы это было сразу что мы не в окопе, условно говоря, понимаете, это важные вещи, и это работало. Это работало, потому что ко мне относились с уважением, не только как к человеку, который профессионально может помочь занимающимся, но и как к человеку, который выбрал, скажем так, между семьуй и работой страдания семьи и работу на 24/7», — рассказала Кузнецова.

Впрочем, не только к одежде бывшего директора были вопросы у руководства. Официально договор с ней не продлили из-за выговора — после проверки, проведенной спорткомитетом. В многостраничном отчете, по словам Кузнецовой, были описаны такие нарушения, как недосдача ломов в подсобке и неработающая рамка металлодетектора на входе. Вторая сторона конфликта комментирует ситуацию сухо.

«Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Мне как бы немножко не до этого. Я своей работой занимаюсь. Я готов за свои поступки ответить. Точка, точка. Никаких комментариев больше не будет», — заявил председатель комитета по физической культуре и спорту Петербурга Антон Шантарь.

Рядовые сотрудники вспоминают бывшего директора тепло, но на слово «увольнение» реагируют эмоционально, как будто кто-то запретил его произносить.

— Нормальный директор. Нормальный уравленец. Примировала, не ругала.

— Жалко, что уволили?

— Кто ее уволил? Ее никто не увольнял.

Но из Центра ушла не только Кузнецова, а, по некоторым данным, еще четверть коллектива — те, кто не просто помогал проводить занятия для людей с особенностями здоровья, но буквально с нуля создавали уникальные программы реабилитации. Новая администрация учреждения в официальной группе в социальных сетях словно оправдывается:

«Уже сейчас мы готовимся к другим кадровым потерям, именно потому, что для нас всегда были важны ценности, единая цель и общий профессиональный подход».

Изменения почувствовали и воспитанники. Их родители комментируют, но просят не показывать лица.

Новый директор, к слову, мужчина, и кстати в строгом костюме, экс-чемпион страны по тхэквондо, до недавнего времени руководитель академии легкой атлетики Петербурга. И свое назначение и стремительно редеющий состав коллектива прокомментировал в духе своего начальника.

— Согласование с пресс-службой комитета нужно. Внутренняя политика комитета.

— Как вы прокомментируете свое назначение?

— До свидания!

Вера Кузнецова рассчитывает, что суд встанет на ее сторону и удовлетворит иск о о защите чести и достоинства. Она уверена, что лишилась работы именно по гендерному признаку.

«Суды обычно восстанавливают людей на работе, взыскивают в их пользу зарплату за весь пропущенный период и компенсацию. Ваша основная задача — показать, что настоящая причина увольнения — именно дискриминация», — заявил адвокат Илья Мельников.

Экс-директор все еще рассчитывает вернуться к своим воспитанникам, хотя говорит, что надежда тает с каждым часом. В худшем случае придется уехать в другой регион и уже там продолжать помогать людям с особенностями здоровья.