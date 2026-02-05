«Самый ценный урок»: Артем Кошман о родителях

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Звезда сериала «Дети перемен» испытывает большую благодарность к своим родителям за их подход к воспитанию.

Самый ценный урок, который родители могут преподать детям, — это доверие. Таким мнением поделился звезда сериала «Дети перемен» актер Артем Кошман в интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Первая» от НМГ.

По его словам, в семье важно находится в контакте друг с другом, быть честными, доверять и просто любить.

«Есть, конечно, стыдная история, но было бы интересно поделиться ими с родителями, этими историями, потому как это неподдельная связь, которая вас связывает. Я думаю, лучше быть честными по отношению друг к другу. Вы семья, а второй семьи не бывает. И здорово быть в хорошем контакте со своей семьей», — поделился юный актер.

В детстве Артема родители ругали, отчитывали, хвалили и при этом говорили, что хорошо делать, а что плохо. Однако, только проходя через ошибки, он осознал, что этого нет, а есть только собственный выбор.

«Самый ценный урок — это доверие. Если так уж посмотреть на себя со стороны какого-нибудь возраста, когда ты родитель, они меня по-родительски научили доверять своему ребенку, получается. Это очень важно», — заключил Кошман.

