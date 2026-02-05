«Это классно»: Дмитрий Тарасов позволяет младшим дочкам спать с ним в кровати

Фото, видео: /ТАСС

Футболист воспитывает в третьем браке 7-летнюю Милану, 6-летнюю Еву, 4-летнего Лешу и 2-летнего Ярослава.

Футболист Дмитрий Тарасов вместе с женой Анастасией Костенко разрешают детям с ними спать, пока они маленькие. Об этом экс-супруг Ольги Бузовой рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Первая».

«У нас дисциплина присутствует, конечно, безусловно. Если они хотят к нам, значит они сейчас, наверное, хотят обнять папу и с ним поспать. И я в этом не вижу препятствий, потому что возраст пока позволяет побыть с нами в кроватке, и это классно», — поделился футболист.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Дмитрий Тарасов не помнит свою первую любовь. По его словам, в школьные годы у него «не возникало искры», которая бы могла привести к отношениям. Однако маленькая дочурка уже в семилетнем возрасте понимает, что такое влюбленность. Она уже имеет поклонника, о котором расскзаала папочке.

Пока одна звездная семья купается во взаимопонимании, в это время Виктория Боня не перестает скандалить с дочкой. Все дело в том, что 13-летняя Анджелина совершенно не знает цену деньгам и буквально обдирает маму как липку. Юной красавице то жизненно необходим породистый скакун класса Гран-при, то перелеты в бизнес-классе.

Телеведущая не собирается оставлять это дело просто так. Она регулярно жалуется подписчикам на дочь и придумывает ей различные наказания. Одно из последних — настоящий удар по больному месту для Анджелины.

