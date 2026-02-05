«Целуй, папуля, маму»: Стас Михайлов поздравил родителей с «железной свадьбой»

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Певец опубликовал архивное фото и стихотворение к 65-летию брака родителей.

Народный артист России Стас Михайлов поздравил своих родителей с 65-летием совместной жизни — «железной свадьбой». В своем блоге он опубликовал архивное черно-белое фото со дня их свадьбы и сопроводил его стихотворением, посвященным долгому и крепкому браку.

«Папуля, мамуля, еще с одной годовщиной свадьбы! 65 лет вместе! Железная свадьба! Полет нормальный — летим дальше!» — написал певец.

В стихотворении Михайлов вспомнил начало семейного пути родителей, когда они, несмотря на трудности, шли по жизни вместе, поддерживая друг друга. Артист подчеркнул, что брак родителей, в котором отец был летчиком, а мать — медсестрой, стал для него примером настоящей любви и жизненной мудрости.

«Вы все умеете, вы знаете, как жить. Целуй, папуля, маму до потери страсти. А нам, дай Бог, подольше с вами быть, смотреть красивое кино Любви с названием «Счастье!» — заключил артист.

