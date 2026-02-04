Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Глава МИД РФ подчеркнул последовательность и ясность российской позиции в урегулировании конфликта.

Россия ни разу не изменяла условия урегулирования конфликта на Украине, в отличие от других участников переговорного процесса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«Мы ни разу не меняли условия, в отличие от других участников этого процесса, которые постоянно ворота передвигают, штанги передвигают и говорят: «Вот надо теперь еще и сюда забить один гол, а туда не забивать», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что позиция России остается последовательной и понятной.

Глава икевского режима Владимир Зеленский 30 января заявил, что не готов выводить войска из Донбасса ради мира и не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя. Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подчеркнул, что РФ в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или иным путем. По его словам, Россия предлагала Украине вывести войска и избежать боевых действий, но Киев отказался от этих предложений.

