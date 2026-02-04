МИД РФ: Россия готова к диалогу с США после окончания действия ДСНВ
В ведомстве подтвердили открытость к политико-дипломатическому урегулированию после окончания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Россия сохраняет готовность к поиску политико-дипломатических решений для стабилизации стратегической обстановки с США на основе равноправного и взаимовыгодного диалога на фоне окончания действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщили в МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что страна рассматривает возможность комплексной стабилизации ситуации в сфере стратегических вооружений при формировании соответствующих условий для взаимодействия.
Срок действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истекает 5 февраля. Москва ранее предлагала добровольно сохранять ограничения по договору на год после его завершения, однако официального ответа от Вашингтона получено не было. В связи с этим РФ исходит из того, что стороны «больше не связаны» обязательствами по соглашению.
«При этом Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», — отметило министерство.
При необходимости страна готова применять и военно-технические меры для защиты национальной безопасности. Игнорирование инициатив России по продлению ДСНВ будет учитываться при формировании дальнейшей внешней политики.
