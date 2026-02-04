МИД РФ: Россия готова к диалогу с США после окончания действия ДСНВ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В ведомстве подтвердили открытость к политико-дипломатическому урегулированию после окончания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Россия сохраняет готовность к поиску политико-дипломатических решений для стабилизации стратегической обстановки с США на основе равноправного и взаимовыгодного диалога на фоне окончания действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что страна рассматривает возможность комплексной стабилизации ситуации в сфере стратегических вооружений при формировании соответствующих условий для взаимодействия.

Срок действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истекает 5 февраля. Москва ранее предлагала добровольно сохранять ограничения по договору на год после его завершения, однако официального ответа от Вашингтона получено не было. В связи с этим РФ исходит из того, что стороны «больше не связаны» обязательствами по соглашению.

«При этом Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», — отметило министерство.

При необходимости страна готова применять и военно-технические меры для защиты национальной безопасности. Игнорирование инициатив России по продлению ДСНВ будет учитываться при формировании дальнейшей внешней политики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.