Умеров назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными

Первый день второго раунда диалога между Россией, Украиной и США был ориентирован на выработку конкретных решений.

Первый день нового раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби прошел в рабочем и продуктивном формате. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, обсуждение было ориентировано на выработку конкретных решений.

«Работа была содержательной и продуктивной, с акцентом на конкретные шаги и практические решения», — написал Умеров в своем Telegram-канале.

Умеров отметил, что по итогам состоявшихся встреч украинская делегация подготовит доклад для главы киевского режима Владимира Зеленского.

Завершение первого дня переговоров подтвердил также журналист портала Axios Барак Равид. Он уточнил, что консультации в Абу-Даби продолжатся в четверг, 5 февраля.

Ранее издание Politico сообщало о том, что текущий раунд переговоров может оказаться более эффективным, чем ожидалось изначально. По данным газеты, участники диалога демонстрируют более конструктивный настрой и готовность к предметному обсуждению.

До этого 5-tv.ru сообщал, что Зеленский заявил об изменениях в работе переговорной группы Украины.

