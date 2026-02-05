Пернатая перепись: в России проведут учет численности воробьев

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов; 5-tv.ru

Зачем нужна столь необычная процедура?

В России пройдет необычная перепись — специалисты посчитают, сколько в нашей стране живет воробьев.

Орнитологи запланировали провести учет в первой половине февраля. В это время птиц легче всего заметить. Специалисты будут пересчитывать два вида воробьев — полевых и домовых. Последний, по данным ученых, может оказаться под угрозой.

«Есть сведения, что от национальных и международных орнитологических организаций, что численность воробьев в странах мира снижается. И чтобы накопить какую-то статистику, чтобы сказать, так ли это, и если это так, то в каких темпах идет снижение количества воробьев, и нужно их пересчитывать каждый год, причем два раза в год», — рассказал ветеринар-орнитолог Олег Байдаров.

По словам ученых, численность воробьев снижается из-за человека. Фермеры активно травят насекомых на своих полях и лишают птиц основного корма. Кроме того, в городах им становится все сложнее вить гнезда и выращивать птенцов. Специалисты говорят о важности этих пернатых. Так, к примеру, они борются с насекомыми-вредителями и сорняками.

