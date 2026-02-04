Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Президент России и председатель КНР провели переговоры по видеосвязи, подтвердив курс на расширение сотрудничества и наметив планы на ближайший год.

Москва и Пекин нацелены на расширение сотрудничества. Об этом заявили лидеры двух стран, президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время переговоров по видеосвязи. Китайский лидер пригласил нашего президента в этом году приехать в КНР с официальным визитом. И, как сообщили в Кремле, приглашение принято. О чем еще говорили главы государств — расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Это уже стало традицией: в начале года Владимир Путин и Си Цзиньпин строят планы на ближайшие месяцы. Сверка часов — дело не минутное: поэтому у председателя КНР на столе чашка чая, стакан с водой и еще дополнительно бутылка с водой.

«По китайскому народному календарю сегодня установление весны, „Личунь“, после которого уходят морозы, наступает обновление и начало нового цикла в природе. А для российско-китайских отношений, можно это с уверенностью сказать, любое время года — это весна», — сказал президент России.

«В столь приятный и весьма символический день с удовольствием провожу с вами углубленный разговор. Вместе разработаем грандиозный план развития двусторонних отношений», — отметил председатель Китайской Народной Республики.

Прилагательное «грандиозный» относится ко всему, без преувеличения, что объединяет наши страны. От международных отношений до торговли. Последний раз лидеры России и КНР лично встречались в Китае: Владимир Путин был участником саммита ШОС в Тяньцзине. А потом и гостем на грандиозных торжествах: 80 лет с момента окончания Второй мировой. А до этого 9 Мая Си Цзиньпин стоял рядом с российским президентом на Красной площади на Параде Победы.

«То, что в эти дни мы были вместе, продемонстрировали всему миру нашу солидарность и готовность России и Китая отстаивать историческую правду, бережно хранить память о героическом подвиге наших стран, которые ценой десятков миллионов жизней восстановили мир на планете», — заявил Владимир Путин.

И сейчас Москва и Пекин — как ориентиры для всей планеты. Которая после крушения однополярного мира словно потеряла опору.

«В условиях нарастающей турбулентности в мире внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором. Готовы продолжать самую тесную координацию по глобальным и региональным сюжетам как на двустороннем треке, так и на всех многосторонних площадках», — сказал глава государства.

Так и строится новая геополитическая реальность. Более открытая и честная.

«Успешное проведение саммита ШОС в Тяньцзине и заседание глав правительств ШОС в Москве позволяет нам укреплять многосторонние взаимодействия в целях продолжения нашей работы по созданию многополярного мира при более справедливой и рациональной системе глобального управления», — отметил Си Цзиньпин.

В этом году исполняется 25 лет ключевому для наших стран договору «о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». Его изначальная цель проста и понятна — сделать так, чтобы гражданам России и Китая жилось лучше.

Три года подряд товарооборот переваливает за отметку в 200 миллиардов долларов. Мы отправляем в Китай энергоресурсы, медь, древесину. В нашу страну идут автомобили, электроника, одежда из Поднебесной. Активный диалог ведется в области мирного атома и космоса. В закрытой части переговоров Владимир Путин поддержал предложение Китая создать всемирную организацию по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

«Росту деловых и гуманитарных контактов, несомненно, способствует введение безвизового режима. Признателен вам за эту инициативу, которую мы с готовностью поддержали», — сказал президент России.

Журналисты кремлевского пула готовятся к новой командировке.

Через несколько начинается Год огненной лошади по восточному календарю. И, как отметил Владимир Путин, ей как раз присущи энергия и стремление двигаться вперед. Как раз то, что отличает отношения Москвы и Пекина.

