Девушка устроила поджог жилого дома и грозилась взорвать здание в Петербурге
По предварительным данным, целью злоумышленницы стало помещение благотворительного фонда «Доброволец».
В Выборгском районе Санкт-Петербурга девушка устроила поджог жилого дома. Она кричала, что у нее есть бомба. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По данным собеседника, возгорание произошло в подвальном помещении здания на Кантемировской улице.
По предварительной информации, в подвале расположено помещение благотворительного фонда «Доброволец», где собирают гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.
Очевидцы сообщают, что после поджога девушка начала кричать, что у нее есть бомба, и угрожала взорвать здание.
На место происшествия были оперативно направлены сотрудники полиции и экстренные службы. Территорию вокруг дома оцепили, проводится проверка на наличие взрывных устройств. Возгорание локализовано.
По данным на данный момент, информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства произошедшего и мотивы действий девушки устанавливаются. Правоохранительные органы проводят проверку.
