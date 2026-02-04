Кошмар в лагере: мужчина усыплял жену ради надругательств над детьми

Фото: 5-tv.ru

Он проработал в летних учреждениях 27 лет.

В Великобритании 76-летний мужчина признался в том, что подмешивал супруге седативные препараты. Так он получал возможность совершать преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает издание Metro.

В суде он подтвердил, что в период с 26 по 29 июля 2025 года систематически давал жене седативные средства. Это делалось для того, чтобы женщина крепко спала и не могла проснуться. В это время он подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних в летнем лагере «Стэтерн Лодж».

Злоумышленник ранее уже сознался в совершении 17 различных правонарушений, включая нападения на двух мальчиков* и жестокое обращение еще с шестью девочками.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мужчина организовал для доверенных ему детей циничную «сладкую игру». Он раздавал воспитанникам конфеты, которые были заранее пропитаны транквилизаторами. Подсудимый убеждал ребят проглатывать их максимально быстро.

Разоблачить преступную деятельность престарелого британца помог его пасынок. Мужчина заподозрил неладное и решил проверить личные вещи отчима. Он обнаружил в них шприцы, вазелин и детское масло.

Позже сотрудники полиции при обыске нашли у него более полусотни порнографических видеороликов с участием детей.

Мужчина руководил детскими лагерями на протяжении 27 лет, позиционируя их как безопасное пространство для развития талантов и дружбы. На базе «Стэтерн Лодж» ежегодно отдыхали десятки школьников в возрасте от восьми до 11 лет.

После признания вины подсудимый заявил, что ему очень жаль. Однако судья подчеркнул неизбежность сурового наказания. Ожидается, что окончательный приговор будет оглашен 6 февраля.

