Зима не страшна: мужчина спалил дом при попытке растопить наледь на крыше

Владелец недвижимости решил подойти к проблеме заморозков творчески.

Житель США спровоцировал пожар в собственном доме, пытаясь растопить лед на крыше с помощью газовой горелки. Об этом сообщает издание New York Post.

Инцидент произошел после мощного зимнего шторма «Ферн», который обрушился на северо-восток страны в конце января и оставил после себя толстый слой наледи на постройках. Владелец недвижимости решил подойти к проблеме творчески. Он взял горелку, забрался на лестницу и начал прогревать обледеневшие участки кровли.

Всего через несколько минут после начала работ конструкция вспыхнула, и огонь мгновенно перекинулся на водосточные желоба.

Мужчина успел вовремя спуститься на землю и вызвать экстренные службы. Однако к моменту прибытия спасателей чердачное помещение было полностью охвачено пламенем.

«Мы сняли водосточный желоб с той стороны здания, думая, что это будет легкое возгорание, но весь чердак уже был полностью охвачен огнем», — рассказал заместитель начальника пожарной охраны.

Работу пожарных осложняли низкие температуры, которые не поднимались выше нуля более недели. Для тушения мощного пламени потребовалось несколько часов и помощь дополнительной техники из соседних населенных пунктов.

Представители пожарного департамента подчеркнули, что попытки самостоятельно бороться с обледенением при помощи открытого огня крайне опасны. Они настоятельно посоветовали гражданам нанимать профессиональные компании для очистки крыш и не рисковать жизнью, забираясь на кровлю в гололед.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако огонь нанес серьезный ущерб жилому строению.

