От дронов до вертолетов: чем удивляет выставка «ДРОНТЕХ» в Москве

Посетители экспозиции могут увидеть новейшие отечественные разработки в авиации и беспилотных технологиях.

Расскажем о важном событии в Москве, которое может изменить жизнь каждого из нас. Там открылась уникальная выставка «ДРОНТЕХ». И она показывает, как Россия обеспечивает технологический суверенитет. В наше не очень отдаленное будущее заглянул корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Посадить самолет с отказавшим мотором на современном симуляторе, увидеть новейшие отечественные двигатели, а еще оценить оборудование досмотра и приборы, которые уже используются в гражданской авиации, и даже новый легкий многоцелевой вертолет. Он предназначен для пассажирских перевозок и поисково-спасательных работ.

«Огромный ажиотаж у посетителей выставки вызвал новый вертолет полностью российского производства, все детали без исключения отечественные. Здесь три посадочных места, и аналогов у нас в стране не производят», — рассказал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Обслуживать иностранные модели все сложнее, комплектующие не достать. Новый вертолет Ми-34М1 — идеальная замена.

«Он оборудован двигателем ВК-650В, газотурбинным двигателем новой разработки. У него стоит новая аварийно-топливная система, полностью разработана трансмиссия вертолета. Установлено новое пилотажно-навигационное оборудование, также цифровой функциональный индикатор», — рассказал руководитель проекта Ми-34 в холдинге «Вертолеты России» Марат Нурлиев.

Здесь же рядом расположился авиадвигатель ПД-8, тоже произведенный полностью из российских компонентов. Он уже налетал 150 часов при максимальных нагрузках.

«Завершены основные сертификационные испытания — заброс птицы, обрыв лопатки вентилятора, заброс воды», — отметил заместитель директора по продажам ОДК госкорпорации «Ростех» Федор Миронов.

Особое место на выставке занимают представители малой авиации. С помощью одних БПЛА самолетного типа за территорией можно наблюдать, доставлять разные грузы. А это сельскохозяйственный беспилотник может обработать территорию площадью в несколько футбольных полей. А еще производители отмечают, что агродроны фактически являются прототипами будущих боевых устройств.

«На выставке представлено огромное количество дронов разного типа, и наконец-то появился полный аналог дрона ВСУ (Вооруженных сил Украины — Прим. ред.) типа „Вампир“. Это огромный агродрон, который несет на себе несколько мин 120-го калибра либо 80-го. Очень полезная вещь на фронте, и теперь она может быть произведена у нас в тылу», — поделился корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

На выставке представили дроны с оптической стабилизацией местности. Эта технология компенсирует небольшие движения во время съемки. Еще можно увидеть БПЛА, которые осуществляют вертикальный взлет и посадку. На месте новинки уже изучают представители боевых подразделений.

«Сектор очень интересный и по дронам, и по БПЛА самолетного типа. Форм-фактор интересный, разработки новые, на том направлении их используют редко», — поделился один из военнослужащих.

Дроны, которые используют в зоне СВО, — лишь часть всей экспозиции. Выставка НАИС (Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации) в этот раз собрала рекордное число представителей — больше 200 компаний из России, Белоруссии и Китая.

«Это мероприятие знаковое для всей авиационной отрасли. Я надеюсь, что те решения, которые мы сегодня обсуждали, и коллеги продолжат это обсуждение, будут все реализованы», — отметил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

На выставке тысячи посетителей. Все это — очередной большой этап развития нашей авиационной отрасли.

