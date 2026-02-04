Участники переговоров по Украине в Абу-Даби согласовали новую дату встречи

Участники переговоров по Украине в Абу-Даби встретятся 5 февраля 2026 года

Участники переговоров по Украине в Абу-Даби согласились продолжить беседу 5 февраля. Об этом сообщает журналист портала Axios Барак Равид.

«Завершился первый день мирных переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США в Абу-Даби», — написал он на своей странице в соцсети X.

По словам Равида, переговоры планируется продолжить в четверг, 5 февраля. Ожидается, что следующий раунд начнется поздним утром.

Ранее сообщалось, что очередной этап переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов стартовал днем 4 февраля. Переговорный процесс выстроен поэтапно: на первом этапе стороны ведут работу в профильных группах, каждая из которых сосредоточена на отдельных проблемных направлениях. По итогам этих обсуждений запланирована общая встреча для сверки позиций и выработки согласованных решений между тремя участниками диалога.

Дипломатические контакты такого формата рассматриваются как значимый шаг в сторону деэскалации конфликта. Эмираты в данном случае выступают нейтральной стороной, обеспечивая условия для прямого общения ключевых участников диалога.

Прошедший ранее раунд консультаций стал основой для нынешнего этапа переговоров.

