Освобожденная из Мьянмы россиянка рассказала о работе в мошенническом кол-центре

Девушку удерживали против воли, заставляли работать и применяли насилие.

Освобожденная из Мьянмы Мадина рассказала 5-tv.ru, как оказалась в мошенническом кол-центре, где ее удерживали против воли.

По словам девушки, ей обещали модельную работу.

«До этого я работала в Китае, в Губиках, в шоу-балете. Познакомилась с одним человеком, и в сегодняшнее время в Китае достаточно популярны одноразовые подработки на фотосессиях разных товаров. И вот мне также пообещали, что в этом отеле представительским лицом какой-то компании, продающей определенные товары», — пояснила Мадина.

После приезда в Мьянму вербовщик перестал выходить на связь, а сама девушка оказалась в кол-центре под круглосуточным контролем. Она отметила, что в центре находились десятки, а возможно, и сотни русскоговорящих людей из России, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Работников ежедневно избивали, использовали электрошокеры, а некоторых убивали. Телефоны проверялись регулярно, доступ к интернету был ограничен и разрешался только для сообщений родственникам о том, что «все в порядке».

Сообщалось, что 21-летняя Мадина и ее семья имели кредиты и задолженности, из-за которых она искала работу за границей. В мошенническом кол-центре она провела около трех месяцев, подвергаясь регулярным побоям и лишению пищи.

Ранее, писал 5-tv.ru, силовики трех стран уничтожили скам-центр в Мьянме.

