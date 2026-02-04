Названа дата прощания с телеведущей Светланой Жильцовой

Фото: legion-media/Persona Stars/046

О ее смерти стало известно 3 февраля.

Прощание с телеведущей Светланой Жильцовой состоится 6 февраля в 13:00 по московскому времени. Об этом рассказал ее сын Иван, его цитирует РИА Новости.

«Пятница, храм Святителя Николая Рогожского кладбища. В 13:00 начнется отпевание, потом прощание», — сказал Иван в беседе с журналистами.

Телеведущую похоронят на Рогожском кладбище в Москве. О ее смерти стало известно 3 февраля. Ей было 89 лет. По словам сына, причиной смерти мамы стал продолжительный недуг.

Светлана Жильцова на протяжении многих лет была одним из самых узнаваемых голосов советского и российского телевидения. Она вела программы «Спокойной ночи, малыши», «Веселые нотки», «Будильник», тележурнал «Пионер», «КВН», «Утренняя почта», «Песня года», «Будильник», «Голубой огонек», а также работала диктором Центрального телевидения. В 1978 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2011-м наградили Орденом Почета.

