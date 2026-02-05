Не буди спящего тигра: китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 9 по 15 февраля от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя с двумя днями болезней и днем потери обещает нам успех в повседневных делах, но для важных мероприятий лучше выбирать дату тщательнее. Хорошо для этих целей сгодится пятница. А вот воскресенье лучше оставить для отдыха.

Понедельник, 9 февраля 2026 года

День Деревянного тигра

Фото: 5-tv.ru

Известен как день пустоты, который не годится ни для каких важных дел. Кроме того, сюда прилетает звезда болезней, и медицинские процедуры тоже лучше перенести. Допустимо сегодня проводить свидания, планировать, обучаться. Также хорошо завершать важные процессы в этот день.

Совет книги перемен: благоприятны — ревизия итогов, профилактика проблем, бережное сохранение достигнутого, умеренные действия, доверие внутреннему чутью.

Вторник, 10 февраля 2026 года

День Деревянного кролика

Фото: 5-tv.ru

Для строительства, ремонта и свадьбы не подойдет. Визит к врачу также лучше перенести, поскольку и здесь оказывается звезда болезней. Хорошо сегодня проводить генеральную уборку, расчищать свое пространство. В конфликты лучше не вступать из-за структуры ловушка стволов.

Совет книги перемен: стратегия антикризисного управления. Открывайтесь новому -принимайте возможности, но без суеты.

Среда, 11 февраля 2026 года

День Огненного дракона

Фото: 5-tv.ru

Нейтральный день, может подойти для свиданий, подписания контрактов, деловых встреч, сбора долгов. Остерегайтесь сплетен и интриг со стороны женщин — к этому располагает структура Лунный благородный вступает в земную сеть. Тем не менее, многие дела могут получаться легко, а новые контакты могут быть весьма перспективными.

Совет книги перемен: иероглиф «Дуй» (兌) означает «обмен», «радость», «говорение» — символ открытого диалога и взаимного обогащения.

Четверг, 12 февраля 2026 года

День Огненной змеи

Фото: 5-tv.ru

Собирает звезды малый красный охват И абордажный крюк — считаются негативными. Однако сегодня можно проводить встречи — личного и делового характера, планировать, инвестировать, проводить ремонты. Структура больше располагает к завершению проектов и дел, также хорошо обращаться к врачу.

Совет книги перемен: стратегия разрешения проблем, возникающих в результате образованности человека. «Собирай по капле росу мудрости. Накапливай тихую силу. Не буди спящего тигра» — действуйте мягко, но неуклонно, и ваш потенциал превратится в реальный результат.

Пятница, 13 февраля 2026 года

День Каменной лошади

Фото: 5-tv.ru

Позитивный день, собирает все лучшие звезды. Включает желтый охват, желтую сеть, красный сандал и множество других. В такой день хорошо проводить ремонт, переезжать в новый дом, открывать бизнес, путешествовать и играть свадьбу. Если вы используете энергии этого дня, вы получите рост доходов в течении периода от 60 до 120 дней. Не упустите этот шанс! Структура дня также многообещающая — зеленый дракон поворачивает голову. Дает накопление удачи!

Совет книги перемен: сейчас важно обратиться к глубинным смыслам, очистить намерения и заложить основы для долгосрочного развития.

Суббота, 14 февраля 2026 года

День Земляной козы

Фото: 5-tv.ru

Получает весьма сдержанные звезды. К тому же, нестабильные энергии дня не смогут дать обширной поддержки вашим делам. Он может подойти для обучения, планирования, встреч. Но что-то важное — вроде открытия бизнеса или заключения брачного союза, начала семьи, делать не следует.

Совет книги перемен: она символизирует постепенное восхождение, рост и реализацию накопленного потенциала — время, когда усердный труд начинает приносить ощутимые плоды, а усилия ведут к продвижению на новый уровень.

Воскресенье, 15 февраля 2026 года

День Стальной обезьяны

Фото: 5-tv.ru

Весьма неблагоприятный день, поскольку он сталкивается с энергиями месяца. Но главное — это день потери. Все дела начатые сегодня, будут только тратой сил, энергии и времени. Луна находится на умирающей фазе, в 28 дне лунного цикла. К тому же, энергии дня нестабильны и могут постоянно подкидывать неожиданности. Такой день годится только для отдыха. Хорошо сегодня проводить уборку и очищение.

Совет книги перемен: образ гексаграммы — две триграммы воды, которая символизирует бездонную пучина и непрерывный поток опасностей, требующий хладнокровия, дисциплины и упорства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.