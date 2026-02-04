Драконы, мастер-классы и ушу: как Москва отметит Китайский Новый год

Более 100 артистов из Китая приедут в Москву, чтобы устроить праздник весны

Более 100 артистов из Китая приедут в столицу, чтобы устроить праздник весны.

Россия и Китай запускают формат культурного обмена в рамках перекрестных национальных сезонов. Пока в Пекине с 16 февраля по 1 марта будут отмечать «Московскую Масленицу», российская столица погрузится в атмосферу фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Иностранные гости

Главной особенностью сезона станет визит делегации из семи китайских провинций. Свыше 100 артистов познакомят москвичей с многообразием восточных традиций. В программе заявлены как акробатические шоу и выступления мастеров ушу, так и уникальные региональные номера: мужской хор из Внутренней Монголии и танец на бамбуковых шестах, характерный для острова Хайнань.

Гостей фестиваля ждет и образовательная часть мероприятия, во время которой представители ведущих китайских вузов расскажут об обучении за границей, а также помогут гостям заговорить на иностранном языке и постичь искусство каллиграфии.

Основные площадки для погружения в традиции

Центральной точкой празднования станет Манежная площадь. Там пройдут театрализованные представления и квест «Загадка лунного Нового года». Посетители смогут отправить тематическую открытку по специальной почте или посетить творческие мастерские, чтобы создать музыкальные сувениры и декоративные пельмени.

На Болотной площади, в арт-павильоне «Фабрика подарков», пройдут мастер-классы по изготовлению бумажных фонариков и росписи стекла. Также там будет работать фудкорт с азиатской кухней и торговые ряды, где продавцы предложат товары в традиционном стиле: от шоперов до самоучителей по китайскому языку.

В парке аттракционов «Остров мечты» 21 и 28 февраля «проплывет» гигантский дракон во время традиционного шоу, а ритм празднику зададут профессиональные китайские барабанщицы.

Для тех, кто предпочитает сочетать зрелища с дегустациями, обязательным пунктом станет фудмолл «Три вокзала. Депо». На этой площадке шеф-повара из Поднебесной проведут открытые мастер-классы, раскрывая секреты аутентичной кухни. Кроме того, в первый день весны здесь отметят Праздник фонарей. Гости увидят редкое искусство — шоу мгновенной смены лиц, а также танец красной лошади.

В сети районных центров «Место встречи» можно будет не только проверить свои знания в викторинах о восточных традициях, но и научиться создавать символы праздника своими руками: бумажных драконов и монеты-талисманы на удачу.

В честь иностранного фестиваля Музей Москвы совместно со Столичным музеем Китая представит выставку «Праздник весны. Новый год в старом Пекине», которая будет доступна до конца мая. Параллельно в Дарвиновском музее откроется фотовыставка «О Китае далеком и близком», а в Московском музее современного искусства на Петровке покажут работы художника Му Кэ.

Подарки и виртуальные игры

Праздник не обойдется без современных технологий. У тех, кто сможет «поймать» в виртуальном пространстве приложения Russpass-игры огненную лошадь и других персонажей, появятся реальные бонусы — скидки на билеты в театры и лучшие музеи столицы.

Всем участникам фестиваля также предлагают попробовать свои силы в фотоконкурсе, который продлится до 6 марта. Условия просты: нужно запечатлеть самые яркие и живые моменты столичных гуляний. Шесть счастливчиков, чьи кадры признают лучшими, получат главный приз — полноценный тур в Китай. В путевку включено все: от авиаперелетов и проживания до насыщенной культурной программы.

