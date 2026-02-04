В Кремле рассказали о тактике РФ после истечения договора о ДСНВ

Ушаков: Россия будет действовать взвешенно по истечении ДСНВ

Действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений прекратится 5 февраля.

Россия по истечении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений будет действовать взвешенно и ответственно. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге.

«Президент (РФ Владимир Путин. — Прим. ред.) обратил внимание, что завтра, 5 февраля, истекает срок действия договора об окончании стратегических наступательных вооружений», — напомнил помощник российского лидера.

Ушаков также подчеркнул, что Москва предложила Вашингтону продлить на 12 месяцев ключевые лимиты по количеству стратегического оружия в качестве добровольных самоограничений. В ответ на это Белый дом предпочел хранить молчание.

Путин подчеркнул, что с учетом сложившейся ситуации Россия будет действовать взвешенно и ответственно, отметил Ушаков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Москва ждет ответа от Вашингтона на предложение продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

