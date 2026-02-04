В Британии могут усыпить около 5000 тысяч приматов из-за новых правил содержания

Mirror: в Британии могут усыпить 5000 тысяч приматов из-за правил содержания

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Хозяева питомцев жалуются на невыполнимые требования.

В Великобритании с 6 апреля вступают в силу новые правила содержания приматов, которые могут привести к изъятию и гибели тысяч животных. Об этом сообщает издание Mirror.

Согласно новым нормам, частные владельцы обязаны получить специальную лицензию. Она должна подтверждать, что условия жизни обезьян соответствуют стандартам современных зоопарков.

В случае несоблюдения жестких критериев питомцы подлежат конфискации. Однако зоозащитники и сами хозяева бьют тревогу. В специализированных центрах и зоопарках катастрофически не хватает мест для размещения изъятых особей, что неизбежно приведет к их эвтаназии.

По предварительным оценкам, в британских домохозяйствах проживает около пяти тысяч приматов.

Женщина, которая вместе с партнером более десяти лет содержит игрунок в Рочестере, выразила серьезные опасения по поводу будущего своих девяти подопечных. Она подчеркнула, что некоторые новые требования, особенно касающиеся размеров вольеров, практически невыполнимы для частников.

«Некоторые из новых критериев неосуществимы для частных владельцев, которые делают все возможное, чтобы обеспечить своим питомцам хорошую жизнь. Даже в некоторых зоопарках нет вольеров подходящего размера для них», — заявила она.

Женщина добавила, что неопределенность вызывает огромный стресс у людей, считающих животных членами семьи.

Министр благополучия животных лорд Дуглас-Миллер, напротив, настаивает на необходимости реформы.

«Мы гордимся тем, что у нас одни из самых высоких стандартов благополучия животных в мире, включая эти новые ограничения, которые помогут справиться с неадекватными условиями содержания некоторых из этих любознательных существ», — отметил он.

При этом благотворительная организация Born Free сообщила, что на текущий момент подано всего три заявки на получение лицензий по всей стране. Это может означать, что сотни или даже тысячи приматов окажутся вне закона уже через несколько недель.

Владельцам, не обеспечившим нужный уровень ухода, грозят крупные штрафы и лишение прав на содержание животных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.