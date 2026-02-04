Защищаем кожу от холодов: как использовать уходовую косметику зимой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В морозы особенно важно защитить лицо от суровой погоды и сухих помещений.

С наступлением морозов кожа лица становится более требовательной к уходу. Те косметические средства, которыми можно пользоваться летом и осенью, уже не подходят для зимы. О нюансах заботы о коже в холодное время года Life.ru рассказала ведущий бьюти-тренер, практикующий косметолог и эксперт компании Avon Россия Мария Долматова.

Свойства человеческой кожи изменяются в зависимости от сезона. Уже когда показатели термометра опускаются ниже пяти градусов, кожный покров снижает активность, поэтому зимой важно выбрать специализированный уход и правильно его наносить.

По словам специалиста, крем для лица нужно намазывать похлопывающими движениями пальцев, дополнительно стимулируя замедленный кровоток. Зимой помещения, как правило, заполнены сухим воздухом из-за усиленного отопления, от этого кожа теряет влагу.

В первую очередь в холода следует распрощаться с очищающими средствами на спиртовой основе — они разрушают гидролипидную пленку и усиливают дефицит влаги. Кроме того, обязательно включить в свой ежедневный уход вещества с церамидами. Они на сегодняшний день считаются одними из самых эффективных средств для восстановления кожного покрова, так как помогают снизить потерю влаги. Как правило, церамидами насыщают зимние кремы и бальзамы для губ.

