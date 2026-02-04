Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На защиту актрисы встали ее подписчицы.

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева поругалась с подписчицей из-за фото. Снимок, который стал камнем преткновения, был опубликован на странице актрисы в социальной сети.

Телеведущая поделилась фото, где она стоит на улице среди еловых ветвей в черной шубе и в светлом платке. Большинству подписчиков Гузеевой снимок понравился, однако нашлись и те, кто поспешил раскритиковать публикацию.

«Чо столько фотошопа?» —поинтересовалась одна из интернет-пользователей.

Артистка не стала молчать и довольно резко ответила на данный комментарий.

«Че такая дура? Штоб красифше было!» — написала Гузеева.

Подписчица не осталась в долгу и заявила, что знаменитость «сама дура».

На защиту артистки встали другие интернет-пользователи. Они писали про то, что фотошоп не может испортить человека, в отличие от «хамства и хабальства». И спрашивали у возмутившейся подписчицы о том, какое ей дело до того, редактирует кто-то фото или нет.

