Мифические нормы: как часто парам нужно заниматься сексом

Необходимо учитывать, что на либидо человека влияет множество сторонних факторов.

Не существует идеальной нормы по частоте занятия сексом, которая подошла бы всем парам. Об этом изданию Lenta.ru рассказала секс-коуч Эльвира Валеева.

По словам эксперта, лучше сфокусироваться на качестве физической близости, чем на количестве. Потому что той самой универсальной мифической нормы не существует. А один по-настоящему страстный контакт дает больше, чем несколько поверхностных.

Нужно понимать, что секс должен быть естественным продолжением эмоциональной связи партнеров, а не чем-то формальным, подчеркнула Валеева.

«Счастье в отношениях рождается не от количества секса, а от совпадения ожиданий и взаимного уважения. Здоровый союз строится на честном диалоге, где оба партнера чувствуют себя желанными, услышанными и способными договориться», — уточнила секс-коуч.

Также она напомнила, что в разные периоды времени потребность в сексуальной жизни у человека разная. Ведь на либидо влияет множество факторов: стресс, уровень усталости и состояние здоровья.

