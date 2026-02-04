Все уроки отменили: стали известны подробности инцидента в красноярской школе

При пожаре в красноярской школе пострадали педагог и несколько учеников

На месте ЧП продолжают работать правоохранители.

При пожаре в красноярской школе пострадали педагог и несколько учеников. Об этом сообщили в Главном управлении образования Красноярска.

На месте ЧП работают правоохранители — все уроки отменили, школьников отправили домой. Надзорное ведомство организовало проверку, по итогам которой компетентные лица дадут оценку действиям работников школы.

С ребятами проведут работу психолог и социальный педагог.

Ранее 5-tv.ru писал, что трое пострадавших при пожаре детей с ожогами доставлены в больницу. Поджог устроила восьмиклассница, вооруженная молотком и емкостью с бензином. Один из школьников, которого она облила бензином и подожгла, получил ожоги 30% тела.

Девочка также напала с инструментом на педагога и одноклассников. Администрация образовательного учреждения устранила возгорание до прибытия сотрудников МЧС.

Школьницу задержали на месте, у нее в рюкзаке нашли злополучный молоток, который она использовала в качестве оружия. Обстоятельства произошедшего уточняются, возбуждены уголовные дела.

