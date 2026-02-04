Сигнал из Европы: сыну пропавших Усольцевых позвонили из Испании
Сын пропавших Усольцевых рассказал, что ему позвонили из Испании
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Арсений Самойленко
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Надежда на обнаружение семьи не угасает.
Сын пропавшей без вести Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал о получении подозрительного телефонного звонка из Испании. Вызов поступил ему после инцидента в Красноярском крае. Об этом он рассказал в эфире федерального канала.
По словам молодого человека, ситуация произошла в тот момент, когда он занимался сменой своего мобильного устройства. Баталов пояснил, что данный вызов мог быть техническим подтверждением номера.
Он предпринял попытку связаться с абонентом, однако выяснилось, что использованный номер является одноразовым.
Отвечая на вопросы экспертов в студии, Даниил подчеркнул, что ему хотелось бы верить в связь этого звонка с исчезновением его семьи. Однако, по его словам, он трезво оценивает ситуацию и понимает малую вероятность такого совпадения.
Трагические события в окрестностях поселка Кутурчин начались 28 сентября 2025 года, когда семья Усольцевых перестала выходить на связь. Региональное управление МВД уточнило, что супруги и их пятилетняя дочь бесследно исчезли во время похода в сторону горы Буратинка.
По факту пропажи людей правоохранительными органами было инициировано уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц. Однако основной гипотезой следствия остается несчастный случай в условиях дикой природы.
Широкомасштабная поисковая операция велась до середины октября, после чего спасатели перешли к выполнению точечных проверок местности.
В настоящее время поисковыми мероприятиями занимаются исключительно профильные специалисты и аттестованные сотрудники МЧС, обследующие труднодоступные участки маршрута.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.