Сигнал из Европы: сыну пропавших Усольцевых позвонили из Испании

Сын пропавших Усольцевых рассказал, что ему позвонили из Испании

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Арсений Самойленко

Надежда на обнаружение семьи не угасает.

Сын пропавшей без вести Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал о получении подозрительного телефонного звонка из Испании. Вызов поступил ему после инцидента в Красноярском крае. Об этом он рассказал в эфире федерального канала.

По словам молодого человека, ситуация произошла в тот момент, когда он занимался сменой своего мобильного устройства. Баталов пояснил, что данный вызов мог быть техническим подтверждением номера.

Он предпринял попытку связаться с абонентом, однако выяснилось, что использованный номер является одноразовым.

Отвечая на вопросы экспертов в студии, Даниил подчеркнул, что ему хотелось бы верить в связь этого звонка с исчезновением его семьи. Однако, по его словам, он трезво оценивает ситуацию и понимает малую вероятность такого совпадения.

Трагические события в окрестностях поселка Кутурчин начались 28 сентября 2025 года, когда семья Усольцевых перестала выходить на связь. Региональное управление МВД уточнило, что супруги и их пятилетняя дочь бесследно исчезли во время похода в сторону горы Буратинка.

По факту пропажи людей правоохранительными органами было инициировано уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц. Однако основной гипотезой следствия остается несчастный случай в условиях дикой природы.

Широкомасштабная поисковая операция велась до середины октября, после чего спасатели перешли к выполнению точечных проверок местности.

В настоящее время поисковыми мероприятиями занимаются исключительно профильные специалисты и аттестованные сотрудники МЧС, обследующие труднодоступные участки маршрута.

