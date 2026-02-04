Устроившую пожар в школе Красноярска восьмиклассницу задержали
В связи с происшествием возбуждены уголовные дела.
Школьницу, устроившую поджог в школе Красноярска, задержали. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. В ее сумке был обнаружен молоток. В настоящий момент неизвестно, какие мотивы были у девочки.
В связи с происшествием в красноярском крае возбуждены уголовные дела. Инцидент произошел в школе № 153. По предварительным данным, ученица пронесла в здание учебного заведения емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Первым очагом возгорания стал школьный туалет, после чего происшествие получило развитие уже в классе, где девочка облила бензином своего одноклассника и подожгла его.
Площадь пожара составила около двух квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось силами сотрудников школы еще до прибытия пожарных расчетов.
Подросток получил ожоги спины, лица и конечностей второй и третьей степени, его одежда полностью выгорела. Пострадавшему оказывается медицинская помощь, угрозы для жизни нет. Госпитализированы еще двое детей. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
