Пирожные или баранки: с чем можно и нельзя пить разные сорта чая

Определенная еда сводит пользу напитка на нет.

Чай заслуженно считается полезным напитком, однако помимо присущих ему натуральных качеств и содержащихся в нем микроэлементов, польза в значительной степени зависит от того, с какими продуктами его сочетают.

Гастроэнтеролог и эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала URA.RU, какая еда подходит, а какая- не подходит для чаепития.

Чай по-разному влияет на организм в зависимости от сорта. Например, не рекомендуется пить черные разновидности напитка сразу после насыщенных железом продуктов — красного мяса, печени и гречневой крупы.

Зеленый же чай является куда более полезным, и способствует улучшению метаболизма, но может быть более агрессивным для слизистых желудочно-кишечного тракта.

Богатые белком продукты — например, творог — нежелательно запивать этим напитком, а если сочетать его с острой едой, можно и вовсе подорвать здоровье желудка.

Что касается распространенной привычки пить чай со сладкими конфетами и пирожными — тут все неоднозначно. Эти лакомства ощущаются не очень сладкими, будучи перебиты терпким вкусом напитка — в итоге человек съедает их больше, чем следовало бы. Для людей, склонных к диабету, это может быть опасно.

