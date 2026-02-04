Покупает сам у себя: Илон Маск стал первым человеком с состоянием более $800 млрд

Илон Маск стал первым человеком с состоянием более $800 миллиардов

Предприниматель может скоро стать первым в истории триллионером.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 800 миллиардов долларов. Об этом сообщает Forbes.

Рекорд был зафиксирован после одной сделки. Его космическая компания SpaceX приобрела принадлежащую Маску компанию xAI, работающую в сфере искусственного интеллекта и социальных сетей.

По оценке Forbes, объединенная структура была оценена в 1,25 триллиона долларов. Личное состояние Маска выросло сразу на 84 миллиарда долларов, достигнув рекордных 852 миллиардов долларов.

До сделки Маску принадлежало около 42% SpaceX, которая в декабре оценивалась в 800 миллиардов долларов. Также он владеет примерно 49% xAI, стоимость которой после недавнего раунда частного финансирования оценивалась в 250 миллиардов долларов.

После слияния предприниматель стал обладателем около 43% объединенной компании, доля которой оценивается в 542 миллиарда долларов. Это делает SpaceX его самым ценным активом.

Помимо этого, Маск контролирует около 12% акций Tesla на сумму порядка 178 миллиардов долларов, а также опционы на акции автопроизводителя еще примерно на 124 миллиарда долларов. В расчеты не включен масштабный компенсационный пакет, одобренный акционерами Tesla в ноябре. Согласно ему, при выполнении амбициозных показателей он может принести Маску дополнительные акции стоимостью до одного триллиона долларов.

Это уже второе крупное объединение активов Маска менее чем за год. Весной прошлого года он объявил о слиянии xAI с социальной сетью X. Тогда xAI оценивалась в 80 миллиардов долларов, а X — в 33 миллиарда.

Сделки, в которых Маск одновременно выступал и покупателем, и продавцом, вызывали вопросы у аналитиков. Однако теперь все ключевые активы предпринимателя сосредоточены внутри SpaceX, которая, как ожидается, может выйти на IPO уже в конце года.

За последние четыре месяца Маск последовательно преодолел сразу несколько исторических отметок благосостояния:

в октябре 2025 года его состояние превысило $500 миллиардов;

в декабре — $600 миллиардов;

в начале 2026 года — $700 миллиардов

и теперь — $800 миллиардов.

На данный момент Маск опережает второго самого богатого человека мира — сооснователя Google Ларри Пейдж — на 578 миллиардов долларов. По оценкам Forbes, предпринимателю осталось преодолеть примерно такую же сумму, чтобы стать первым в истории триллионером.

