Запасной план для жизни: ученые хотят создать «Ноев ковчег» для вымирающих животных

Daily Mail: в Дубае планируют создать «Ноев ковчег» для спасения вымирающих животных

Фото: www.globallookpress.com/Crop Trust

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

К 2050 году с лица Земли может исчезнуть до половины нынешних биологических видов.

В Дубае будет построено высокотехнологичное криохранилище BioVault, которое станет своеобразным «Ноевым ковчегом» для защиты биологического разнообразия планеты. Об этом сообщает Daily Mail.

Проект реализуется биотехнологической компанией Colossal Biosciences в партнерстве с властями Объединенных Арабских Эмиратов. В рамках инициативы на базе новой Мировой лаборатории по сохранению видов планируется разместить генетический материал 100 наиболее уязвимых представителей фауны.

Отбор конкретных животных будет проводиться при содействии экспертов из Международного союза охраны природы (МСОП), которые определят приоритетные задачи по спасению обитателей дикой среды.

«Мы теряем виды с пугающей скоростью, и миру срочно нужна распределенная сеть глобальных биохранилищ — настоящий запасной план для жизни на Земле», - отметил Бен Ламм, генеральный директор и соучредитель Colossal Biosciences.

По его словам, создание BioVault является незаменимым ресурсом для защиты и восстановления природы. Управление объектом доверят передовым робототехническим системам и искусственному интеллекту, которые обеспечат идеальные условия для содержания замороженных образцов тканей.

В долгосрочной перспективе компания из Далласа рассчитывает собрать более миллиона проб, охватывающих свыше десяти тысяч различных видов животных.

Необходимость создания такой базы продиктована мрачными прогнозами экологов, согласно которым к 2050 году с лица Земли может исчезнуть до половины нынешних биологических видов. Инвестиции в проект оцениваются в девятизначную сумму. При этом, вклад со стороны ОАЭ под руководством наследного принца шейха Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума уже составил внушительные средства.

Сама концепция хранилища во многом напоминает Всемирное семенохранилище на Шпицбергене, где в условиях вечной мерзлоты хранятся миллионы образцов растений.

Компания Colossal ранее уже заявляла о себе в апреле 2025 года, когда ученым удалось провести первую в истории процедуру де-экстинкции, воссоздав популяцию вымерших 12 тысяч лет назад ужасных волков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.