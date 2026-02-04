Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Актриса эмоционально отреагировала на выступление супруга, представившего авторскую музыку к балету.

Актриса Агата Муцениеце публично поделилась восхищением талантом своего супруга, музыканта и композитора Петра Дранги.

Артистка посетила премьерный показ в концертном зале Зарядье, где Дранга дирижировал оркестром и представил музыку собственного сочинения к балету «Сто лет одиночества».

По словам Муцениеце, увиденное произвело на нее сильное впечатление. В личном блоге она не стала скрывать эмоций и сразу отреагировала на выступление мужа.

«Когда твой муж — гений. Как же это красиво. Браво!» — написала актриса.

В декабре прошлого года Агата Муцениеце и Петр Дранга стали родителями — у пары родилась дочь. Для музыканта это первый ребенок. Для актрисы же малыш стал третьим: от брака с актером Павлом Прилучным у нее подрастают двое детей — 13-летний Тимофей и 9-летняя Мия.

Ранее актриса Агата Муцениеце откровенно рассказала о сложностях с восстановлением формы после рождения дочери. В своих соцсетях артистка призналась, что процесс похудения продвигается медленнее, чем она ожидала.

По словам Муцениеце, после появления третьего ребенка в декабре 2025 года ее вес продолжает оставаться выше привычных значений. Сейчас он составляет 61,5 килограмма, тогда как комфортным для себя она называет показатель около 55 килограммов.

