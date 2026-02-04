Более 40 рыбаков спасли с отколовшейся льдины на Сахалине

Фото, видео: МЧС РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Мужчины оказались отрезаны от суши на расстоянии шести метров.

На Сахалине спасатели эвакуировали 43 рыбака с отколовшейся от суши льдины. Об этом 5-tv.ru сообщили в МЧС России.

«В результате подвижек льда на удалении около 800 метров от берега образовалась трещина шириной до шести метров, отрезавшая от суши группу рыбаков», — уточнили в ведомстве.

Всех находившихся на ней людей удалось переправить на берег при помощи лодки. Пострадавших нет.

Инцидент произошел в Охотском море, недалеко от села Стародубское.

Это не первый подобный случай с начала 2026 года. Двух рыбаков также на Сахалине унесло на льдине 23 января. Им также потребовалась помощь спасателей. Однако из-за сложной ледовой обстановки их эвакуировать при помощи лодки не удалось, пришлось задействовать спецтехнику. Спасательная операция завершилась успешно, никто из рыбаков не пострадал.

