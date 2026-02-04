Исторический позор: «нейтральная» Швейцария до сих пор хранит деньги нацистов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andreas Haas/imago images; 5-tv.ru

Крупный скандал разгорается вокруг банка Credit Suisse.

Крупный скандал разгорается вокруг швейцарского банка, который на протяжении многих лет был популярен среди украинской бизнес-элиты и политиков. Выяснилось, что в прошлом Credit Suisse использовался не только для сомнительных операций, но и был фактически теневой казной Третьего рейха. Но как именно банк с более чем полуторавековой историей помогал нацистским преступникам уходить от правосудия, выяснила Мария Коровина.

Мрачные тайны Второй мировой подняты из пыльных архивов одного из крупнейших европейских финансово-кредитных гигантов. Банкиры «Кредит Свисс» не просто спонсировали эсэсовцев, еще и поддерживали бежавших в Латинскую Америку нацистских преступников долгие годы. Расследование из центра Симона Визенталя дошло до американского Сената и просто повергает в шок.

«Материалы раскрывают нелицеприятную историческую правду. Предыдущие попытки расследовать роль Швейцарского банка были значительными, но неполными. Не были затронуты связанные с нацистами счета, подставные корпорации и финансовые сети, которые помогали нацистам скрывать свои преступные доходы и избегать правосудия», — рассказал заместитель декана, директор программы глобальных социальных действий Центра Симона Визенталя Авраам Купер.

Преступные доходы — это деньги, отнятые у евреев, которых отправляли в лагеря смерти. В новом списке таких счетов 890. В добавок к тем, что были выявлены ранее. В 1999 году под давлением правозащитников банк согласился выплатить выжившим в Холокосте больше миллиарда долларов. Да и то, чтобы не нарваться на санкции американцев. Но, по оценкам Всемирного еврейского конгресса, еще более 5-ти миллиардов остались на «спящих счетах». Средства главарей нацистской Германии и их пособников за океаном.

«Credit Suisse играл роль в цепи, которая помогала нацистам покинуть Германию и попасть в Аргентину. Почти наверняка именно с этих счетов выплачивались взятки французским и швейцарским чиновникам, чтобы расчистить путь для нацистских военных преступников к жизни в роскоши и процветании в Аргентине», — отметил правозащитник Нил Барофски.

Речь о так называемых крысиных тропах, по которым нацистские преступники массово перебирались в Латинскую Америку. Среди них были Адольф Эйхман и Йозеф Менгеле. Именно вскрывшиеся данные о 12-ти тысячах нацистов из Аргентинского списка стали отправной точкой для расследования, которое привело обратно в Европу — во вроде бы нейтральную Швейцарию. Выходит, только на словах.

«Речь идет не только об этих счетах, но и о том, что в Швейцарии хранились и другие активы — имущество, полученное путем экспроприации. Кроме того, Швейцария была убежищем для нацистских военных преступников и частью маршрутов бегства после Второй мировой войны. В долгосрочной перспективе это, вероятно, нанесет ущерб швейцарскому финансовому рынку, а следовательно, и экономике страны», — отмечает эксперт по международной политике Дитер Райниш.

Даже сегодня банк пытается замести под ковер следы своей причастности к Холокосту. Новый владелец Credit Suisse — компания UBS — всячески пытался заблокировать доступ расследователей к архивным данным, что уже назвали историческим позором.

«Credit Suisse не проверял и не расследовал все относящиеся к делу документы, касающиеся его нацистского прошлого, и применил чрезмерные ограничения по объему проверки. Даже при этих ограничениях расследование выявило новую информацию, включая почти сто ранее известных счетов, связанных с нацистами. Некоторые счета оставались открытыми до 1990-х годов. Один счет был открыт вплоть до 2020 года», — возмутился сенатор США от штата Айова Чак Грассли.

Как раз в 2020-м банк согласился провести добровольное расследование — после того, как на него посыпался град обвинений в сотрудничестве с нацистами. Но обязательств своих так и не выполнил.

«Швейцария в значительных объемах скупала золото Третьего рейха — это общеизвестный факт. Если же сегодня обнаруживаются какие-либо финансовые средства, которые были похищены у других людей в тот период, то, безусловно, они должны быть возвращены их законным собственникам», — рассказал депутат партии АдГ Гуннар Линдеманн.

Заседание в Сенате — лишь пролог. Финальная точка в расследовании будет поставлена летом, а окончательный отчет представят в конце года. Если руководство корпорации, конечно, не придумает новые способы ухода от ответственности за ширмой банковской тайны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.