Музыка сильнее сирен: хиты группы «Кипелов» объединили Белгород в ночь обстрелов ВСУ

Без электричества осталась значительная часть города.

Пока наше Минобороны выбирает для ударов объекты, напрямую связанные с военными заводами Украины... режим Зеленского без разбора бьет по гражданским. Этой ночью без электричества осталась значительная часть Белгорода. Свидетелями нового преступления Киева стали артисты и поклонники группы «Кипелов».

Концертный зал погрузился во тьму, а снаружи доносился вой сирен. Но ни музыканты, ни зрители даже не думали уходить. Наоборот, в этот непростой момент легендарные хиты объединили белгородцев, которые, осознавая риски, пришли услышать своих кумиров. Как это было, покажет Алексей Полторанин.

Зал подпевает музыкантам, превращая площадку в большой, пусть и вынужденный, квартирник. В руках — включенные фонарики. В здании нет света. Оборудование остановилось, но не остановилась музыка — группа «Кипелов» усаживается на стульях, берет акустические гитары и продолжает свое выступление на сцене белгородского ДК.

«Я свободен. Словно птица в небесах. Я свободен. Я забыл, что значит страх», — подпевал зал.

Культовые строки для белгородцев в зале звучат как девиз — их не сломить. Музыка и овация заглушают, как бы вторят громкой сирене за стенами дворца.

«Дайте без песни «Ангел» споем. Овации. Тишина. Без песни «Ангел». Овации», — предложили музыканты.

Концерт проходил в Дворце культуры. Полный зал. Около тысячи зрителей. Музыканты вышли на сцену около 19:00. Свет погас спустя час после начала концерта. Еще час не отыгранных мелодий. Некоторые на месте музыкантов могли бы уйти со сцены или перенести концерт. Импровизированный начался едва ли не сразу. Техническая группа поставила стулья из-за кулис, акустическую гитару дал местный инженер концертной сцены.

«Они все сделали на отлично, молодцы ребята, большая благодарность, то, что спели, всем там очень понравилось, лайк «Кипелов», — говорит инженер концертной сцены Юрий.

Группа «Кипелов» в интервью «Известиям» говорит: в их поступке нет ничего необычного, они сами решили выйти, чтобы поддержать белгородских фанатов.

«Все же знают, что есть обстрелы. И так далее. Отыграли первое отделение. Началось второе отделение. Все стало ясно, что все погасло. Вышли, как бы спеть, зал большой. Голос не слышно. Отыграли как могли. Четыре песни спели. Все так должно быть», — отмечает Александр Манякин.

Отыграли так, что каждый, кто был в зале, остался доволен.

«Музыкантов увели по регламенту в закулисное помещение, и зал не выдержал, и сначала кто-то запел «Я свободен», подпели», — сказал участник концерта Андрей.

«Смельчак в зале запел песню «День Победы». Весь зал подхватил. Так стало тепло на душе», — продолжает другая участница концерта Оксана Бекетова.

И даже после импровизации на сцене никто не расходился — лидер группы Валерий Кипелов раздал каждому автографы. Это единение оказалось громче любой сирены.

