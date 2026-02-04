Скрывался пять лет: виновника ДТП из Иркутска задержали в Африке
В Иркутске задержан находившийся в международном розыске мужчина
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Беглеца искали по линии Интерпола.
Россиянина, который находился в международном розыске, задержали в Иркутске. Злоумышленника хотят наказать за пьяное ДТП после лишения прав. Подозреваемый сбежал не только с места аварии, но и вообще из страны. Жил сначала в Турции, а потом в ЮАР.
Беглеца искали по линии Интерпола. Но ему все равно удавалось скрываться 5 лет. И вот теперь после экстрадиции на Родину задержанному, возможно, придётся отсидеть примерно столько же.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.