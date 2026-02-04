«Начинали с заботы»: как жители севера столицы помогают участникам СВО

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Присоединиться к работе активистов может каждый.

Участники движения «Своих не бросаем» вместе с жителями Молжаниновского района Северного административного округа уже более трех лет поддерживают бойцов специальной военной операции (СВО). Около 10 раз в месяц они отправляют на передовую средства защиты, технику и другие гуманитарные грузы. Активисты также организуют постоянное производство снаряжения, оказывают поддержку госпиталям и проводят мастер-классы для детей и взрослых. Присоединиться к их работе может каждый.

Доставлено по адресу

За прошедший год общественное движение «Своих не бросаем» передало бойцам СВО более 35 тонн гуманитарных грузов. Все комплекты формируются в прямом диалоге с командирами подразделений. Добровольцы регулярно получают слова благодарности от бойцов.

«Мы начинали с госпиталей, с заботы о раненых. Сегодня помогаем воинским подразделениям на фронте по их запросам — на Запорожском, Донецком направлениях, в Херсоне и на других территориях. В декабре, например, отправили технику: радиостанции, ретрансляторы, зарядные устройства, а также новогодние подарки, письма и рисунки детей. Передали и гуманитарную помощь: окопные свечи, медикаменты, продуктовые наборы, термобелье, носки», — рассказывает координатор движения Наталья Чупрынина.

Удобные и мобильные

Одно из новых направлений деятельности активистов — передача бойцам специальных двухколесных тележек для транспортировки раненых. Каждая комплектуется запасными колесами.

«Около двух лет назад мы стали сотрудничать с заводом в Тульской области, который на благотворительной основе изготавливает двухколесные тележки. Мы предложили их тем, кому помогаем. Так мы стали получать и передавать тележки по запросам бойцов на фронт», — поделилась Александра Плотникова, координатор движения.

Ежедневная работа

В штабе движения на постоянной основе плетут маскировочные сети — по 50–60 штук в месяц, изготавливают маскировочные шапки-нашлемники, собирают гигиенические наборы, готовят сублимированные супы и каши, делают окопные свечи и перископы.

Активисты также проводят обучение и мастер-классы для детей и взрослых. Одно из занятий было посвящено приготовлению порционных сухих супов. А для ребят в возрасте от девяти до 15 лет отдельно организуют мастер-классы по плетению нашлемников.

Сейчас в штабе на Синявинской улице активно готовятся ко Дню защитника Отечества. Дети своими руками делают открытки, рисунки и сувениры для военнослужащих.

Участники движения также оказывают поддержку госпиталям. Они собирают и отвозят для бойцов новую спортивную форму, теплые вещи, в том числе штаны, куртки, флисовые толстовки, шапки, перчатки и ботинки.