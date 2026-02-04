Поезд столкнулся с грузовиком в Мордовии

Фото: МЧС России

Бензовоз столкнулся с пассажирским поездом в Республике Мордовия. В результате ДТП задержаны пять поездов. Об этом сообщается на сайте Главного управления (ГУ) МЧС по региону.

Следовавший по маршруту Ульяновск — Москва пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем с порожней цистерной для бензина в 02:52 по московскому времени в Зубово-Полянском районе. В аварии пострадал водитель большегруза.

Отмечается, что в результате происшествия схода состава не произошло. По информации ведомства, движение поездов будет восстановлено к восьми утра этого же дня.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге.

